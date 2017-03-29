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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

С челябинских фирм требовали взыскать 50 миллионов в пользу афериста из Екатеринбурга

С челябинских фирм требовали взыскать 50 миллионов в пользу афериста из Екатеринбурга

От сотрудники ФССП потребовали взыскать с нескольких челябинских фирм около 50 миллионов рублей в пользу афериста из Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, в канцелярию Межрайонного специализированного отдела судебных приставов по исполнению актов судов и иных органов в отношении должников – юрлиц пришло письмо из Екатеринбурга. Местный суд якобы постановил взыскать с двух крупных челябинских строительных компаний порядка 50 миллионов рублей долга в пользу истца – физического лица.

Приставы насторожились, обратив внимание, что две довольно солидные компании вдруг задолжали какому-то гражданину столь солидные суммы. При детальном изучении документов выяснилось, что они являются поддельными.

«Впоследствии сотрудником ФССП был составлен протокол по признакам мошенничества, который был передан сотрудникам органов правопорядка. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств этого преступления», – отметили в ведомстве.

Челябинск, Олег Кирьянов

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