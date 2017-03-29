Свердловчанка «откусила» у челябинцев часть общей собственности

Жительница Челябинска расширила жилплощадь, «откусив» несколько метров от общедомовой собственности.
Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в УФССП по Челябинской области, инцидент произошел в доме на улице Российской. Дама возвела кирпичную стену и установила железную дверь в общем коридоре на лестничной площадке.
Кирпичная перегородка оказалась установлена впритык к дверям в квартиру соседей, что заметно усложняло передвижение живущей там пожилой женщины. Владельцы соседней квартиры, возмутившись самовольным захватом общей площади, подали исковое заявление в суд.
Суд признал дверь незаконной и постановил ее демонтировать. Однако дама, прихватившая часть общего коридора, постоянно живет на территории Свердловской области, что существенно затруднило исполнение данного решения. Самостоятельно разбирать перегородку женщина отказалась. В итоге истица обратилась в суд и попросила изменить решение, в результате чего ей разрешили самостоятельно разобрать стенку и демонтировать дверь.
На данный момент незаконную перегородку сломали. А ответчице за отказ от добровольного исполнения решения суда грозит штраф в размере 5 тыс рублей.
Челябинск, Олег Кирьянов
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