В Челябинске на ж/д вокзале локомотив врезался в вагон с пивом

Публикации за 29.03.17

На сортировочном участке железнодорожной станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошло столкновение тепловоза с вагоном, груженым пивом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, падения транспорта с рельсов зафиксировано не было, однако тепловоз с вагоном-холодильником, в котором перевозилось пиво, сцепились колесными базами. Кроме того, у обоих с железнодорожных рельсов сошли колесные тележки.

По данным пресс-службы, в этом происшествии никто не пострадал. Столкновение тепловоза с вагоном не повлияло на работу железной дороги и на график движения грузовых и пассажирских поездов.

В причинах происшествия разбираются специалисты ЮУЖД.

Челябинск, Олег Кирьянов

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