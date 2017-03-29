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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

В Кыштыме в подвале дома нашли мужчину с перерезанным горлом

В Кыштыме в подвале дома нашли мужчину с перерезанным горлом

Жители одного из многоквартирных домов Кыштыма начали жаловаться на неприятный запах, который исходил откуда-то из подвала. Вызванные разобраться с этой проблемой сотрудники местной УК, войдя в подвальное помещение, обнаружили труп неизвестного мужчины со следами насилия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у мужчины было перерезано горло. Судя по всему, труп пролежал в подвале около трех дней.

Стражи порядка осмотрели место происшествия и направили тело погибшего мужчины на экспертизу, которая должна установить обстоятельства гибели и личность жертвы. Начат розыск предполагаемого убийцы. Дело взято на контроль сотрудниками управления СК РФ по региону.

Кыштым, Олег Кирьянов

Кыштым. Другие новости 29.03.17

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