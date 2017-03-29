Прокуратура: заключенных в СИЗО и психбольнице Магнитогорске держат в тесноте и антисанитарии

Публикации за 29.03.17

Сотрудники прокуратуры Магнитогорска выявили нарушения в условиях содержания заключенных в СИЗО-2, а также в областной психиатрической клинике при управлении ФСИН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в изоляторе подозреваемых и обвиняемых содержали без соблюдения режима, заставляли жить в антисанитарии и в условиях повышенной пожарной опасности.

По данным прокуратуры Челябинской области, в психиатрической клинике при главном управлении ФСИН на каждого заключенного приходится менее пяти квадратных метров площади, что является нарушением федерального законодательства.

Кроме того, челябинский прокурор установил факты нарушения прав осужденных в исправительных учреждениях по части оборудования камер и общежитий умывальниками, а также разрешения в свободное время слушать радиопередачи.

По результатам проверки руководству ОПБ и СИЗО-2 прокуратурой внесены представления по устранению нарушений действующего законодательства, кроме того, фактическое исполнение предписаний поставлено на контроль прокурора. Наконец, в интересах соблюдения прав заключенных в городской суд Копейска подано исковое заявление.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 29.03.17

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