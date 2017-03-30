На Южном Урале арестовали многодетную мать – за долги перед детьми

Публикации за 30.03.17

В Коркино мировой суд принял решение арестовать на 10 суток местную жительницу – 32-летнюю многодетную мать. Своего младшего 2-летнего ребенка женщина самостоятельно сдала в детский дом, а в отношении двух других малышей была лишена родительских прав.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП по Челябинской области, старшего мальчика, которое забрали у матери ранее, уже пристроили в новую семью, средний – 4 лет – находится под опекой в детском учреждении, куда он был помещен после того, как мать лишили родительских прав. Местные органы опеки планируют ходатайствовать в суде о лишении прав и на младшего сына. Кстати, женщина задолжала своим детям порядка 400 тысяч рублей алиментами, а также имеет две судимости за преступления имущественного характера. Причем, к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты алиментов впервые ее привлекли еще в 2013 году, изначально судом ей было назначено 5 месяцев исправительных работ, однако позднее наказание заменили лишением свободы.

Два года тому назад женщина снова оказалась на скамье подсудимых и была приговорена к семи месяцам исправительных работ, но наказание снова заменили на 3-месячное лишение свободы. Повторилась эта ситуация и в минувшем году, и снова вместо исправительных работ женщина оказалась в колонии, откуда освободилась в сентябре того же года.

С января 2017-го женщина находилась в розыске, однако ее нашли и принудительно доставили судебным приставам в Коркино, где был составлен протокол о неуплате алиментов. В тот же день судья назначил ей арест на 10 суток.

Коркино, Олег Кирьянов

Коркино. Другие новости 30.03.17

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