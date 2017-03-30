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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

Из-за снегопада в Челябинске не смог вовремя сесть самолет из Москвы

Из-за снегопада в Челябинске не смог вовремя сесть самолет из Москвы

Снегопад вызвал ряд проблем с движением авиатранспорта в аэропорту Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за плохих погодных условий не смог вовремя сесть самолет компании Аэрофлот, летевший из столичного аэропорта Шереметьево. Как показывало онлайн-табло Аэрофлота, этот борт почти час кружил над Челябинском и не мог приземлиться.

Позднее появилась информация о том, что на борту прибывшего из столицы авиалайнера находились капитаны трех команд высшей лиги КВН: Филипп Воронин (Лунный свет), Михаил Стогниенко (Плохая компания) и Азамат Мусагалиев (Сборная Камызякского края). Сегодня днем КВНщики планировали провести мастер-класс для участников одного из молодежных проектов.

Впрочем, в 12 часов 58 минут по местному времени самолету все же удалось благополучно сесть. В связи с опозданием обратный вылет данного борта был задержан почти на полтора часа.

Челябинск, Олег Кирьянов

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