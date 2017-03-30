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Публикации за 30.03.17

Эко-волонтеры потребовали найти виновника загрязнения питьевого источника Троицка

Эко-волонтеры потребовали найти виновника загрязнения питьевого источника Троицка

Эко-волонтеры потребовали найти виновника загрязнения питьевого источника Троицка и принять экстренные меры по нейтрализации нанесенного вреда.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в Троицке зафиксировано существенное ухудшение качества питьевой воды: 28 марта региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что употребление воды из-под крана небезопасно для здоровья людей из-за повышенного содержания марганца. По информации ведомства, воду можно использовать только для личной гигиены и технических нужд.Анализ проб питьевой воды показал 14-кратное превышение допустимой концентрации марганца.

Составлен и опубликован график подвоза питьевой воды к жилым домам и социальным учреждениям, ознакомиться с которым можно на официальном сайте муниципалитета и на страницах ведущих региональных СМИ.

В связи со сложившейся критической ситуацией с качеством питьевой воды в Троицке, эко-движением «Время Че» направлены обращения о необходимости принятия экстренных мер по нейтрализации источника загрязнения в Росприроднадзор по Челябинской области, Роспотребнадзор по Челябинской области и в администрацию Троицка.

Ход мероприятий по нейтрализации источника загрязненияпитьевой воды и возобновлению централизованного водоснабжения города взяла на контроль Общественная палата Челябинской области.

Троицк, Ольга Арсентьева

Троицк. Другие новости 30.03.17

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