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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

В Озерске на головы жителей падают «летающие тарелки» / А в Челябинске «летают» дети (ВИДЕО)

В Озерске на головы жителей падают «летающие тарелки» А в Челябинске «летают» дети (ВИДЕО)

Непогода, несмотря на предупреждения СМИ и синоптиков, застала Челябинскую область врасплох.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Озерске порывистый ветер оторвал от фасада жилого дома и проводов спутниковую тарелку – лежащий на асфальте предмет сфотографировал один из местных жителей.

Фото: сообщество «Подслушано в Озерске» (VK)
Фото: сообщество «Подслушано в Озерске» (VK)

Горожане в комментариях выразили соболезнования владельцу испорченного оборудования и призвали всех быть осторожными во время сильного ветра.

Стоит отметить, что это не единственный инцидент в регионе, вызванный бушующей непогодой. Так, накануне снежная буря доставила массу неудобств жителям областного центра. В самом центре Челябинска были отмечены перебои в движении городского электротранспорта, повредило кровлю жилого дома в Калининском районе,

а возле одной из школ Ленинского района ветер сбил с ног двух детей.

Челябинск – Озерск, Олег Кирьянов

Челябинск – Озерск. Другие новости 31.03.17

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