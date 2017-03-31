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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

Весной уральцы переходят на «мобильный антистресс»

Весной уральцы переходят на «мобильный антистресс»

Весной жители Челябинской области чаще пользуются услугой «Радар» для определения местоположения людей.

Жители Челябинска стали больше волноваться о благополучии близких. Весной на треть выросло число подключений услуги «Радар». Ежедневно каждый пользователь сервиса в среднем отправляет 10 запросов на получение данных о том, где находится родной человек, таким образом, снимая стресс и волнение за него.

Переживают за близких чаще всего в Челябинской области – здесь наибольшее число запросов на определение местоположения в среднем на одного пользователя. Заботливых пользователей мобильных услуг также можно встретить в Тюменской, Свердловской и Кировской областях. Здесь связисты фиксируют наибольшую популярность «Радара».

«Мы отмечаем два всплеска интереса к «Радару» – весной, когда теплеет и наступает время активных прогулок, и осенью с началом нового учебного года, когда родители особенно переживают за маленьких школьников. Число запросов и подключений снижается в Новый год, который становится наиболее спокойным временем для уральцев», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Встречается на Урале и нестандартное применение «Радара». Например, для определения местоположения машины с размещением в салоне бюджетного мобильного телефона, который долго держит батарею. Порой сервис помогает делать сюрпризы близким на праздники, когда в разные точки города любимому человеку доставляют подарки.

«Радар» определяет местоположение на основе данных от станций мобильной связи. Для определения достаточно лишь однажды получить разрешение на поиск от близких людей и потом не беспокоить их лишними звонками.

Управлять услугой можно с помощью коротких команд, в мобильном приложении или на сайте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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