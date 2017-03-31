Весной уральцы переходят на «мобильный антистресс»

Публикации за 31.03.17

Весной жители Челябинской области чаще пользуются услугой «Радар» для определения местоположения людей.

Жители Челябинска стали больше волноваться о благополучии близких. Весной на треть выросло число подключений услуги «Радар». Ежедневно каждый пользователь сервиса в среднем отправляет 10 запросов на получение данных о том, где находится родной человек, таким образом, снимая стресс и волнение за него.

Переживают за близких чаще всего в Челябинской области – здесь наибольшее число запросов на определение местоположения в среднем на одного пользователя. Заботливых пользователей мобильных услуг также можно встретить в Тюменской, Свердловской и Кировской областях. Здесь связисты фиксируют наибольшую популярность «Радара».

«Мы отмечаем два всплеска интереса к «Радару» – весной, когда теплеет и наступает время активных прогулок, и осенью с началом нового учебного года, когда родители особенно переживают за маленьких школьников. Число запросов и подключений снижается в Новый год, который становится наиболее спокойным временем для уральцев», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Встречается на Урале и нестандартное применение «Радара». Например, для определения местоположения машины с размещением в салоне бюджетного мобильного телефона, который долго держит батарею. Порой сервис помогает делать сюрпризы близким на праздники, когда в разные точки города любимому человеку доставляют подарки.

«Радар» определяет местоположение на основе данных от станций мобильной связи. Для определения достаточно лишь однажды получить разрешение на поиск от близких людей и потом не беспокоить их лишними звонками.

Управлять услугой можно с помощью коротких команд, в мобильном приложении или на сайте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

В Челябинской области сотовые операторы смогут ставить вышки без разрешения. / Челябинской области снизили контрольные цифры по военному призыву. / Южноуральская агрофирма забросала земли опасными отходами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»