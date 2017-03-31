Единая квитанция возвращается: в ПАО «Челябэнергосбыт» рассказали о грядущих новациях в ЖКХ

Публикации за 31.03.17

Специалисты ПАО «Челябэнергосбыт» включились в поиск путей сближения ресурсоснабжающих и жилищных организаций и жителей.

ПАО «Челябэнергосбыт» приняло участие в практическом семинаре «Реформирование ЖКХ: Практическое применение новых правил функционирования жилищно-коммунального хозяйства», прошедшем в конце марта в Москве.

Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации рассказали не только о произошедших, но и о планируемых изменениях в законодательстве. «Мы и наши коллеги из ещё десяти регионов страны рассказали федеральным чиновникам о тех несовершенствах действующего законодательства, которые не позволяют эффективно работать ни ресурсоснабжающим, ни жилищным организациям, а порой ставят потребителя в невыгодное положение, – рассказал директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – Хорошо, что обсуждение шло непосредственно с представителями тех органов, которые отвечают за исполнение и трактование постановления правительства №354, регламентирующего правила предоставления коммунальных услуг».

Значительное внимание на семинаре было уделено разрабатываемому федеральным правительством законопроекту о создании в регионах России на базе гарантирующих поставщиков единых информационно-расчетных центров, в задачу которых будет входить консолидация данных от всех поставщиков услуг региона и выставление потребителю единой квитанции на все коммунальные и жилищные услуги. Создание единой квитанции повысит удобство потребителей при оплате коммунальных и жилищных услуг, сделает сервисы более доступными, считают разработчики законопроекта.

Большой блок вопросов был посвящен вопросам клиентоориентированности, развития новых современных сервисов, удобных для потребителей: личных кабинетов, способов дистанционной оплаты, мобильных приложений для контроля начислений за ресурсы и жилищные услуги. Федеральное министерство строительства и ЖКХ призывает ресурсоснабжающие и жилищные организации активно использовать современные технологии для общения с клиентами.

ПАО «Челябэнергосбыт» постоянно работает в направлении развития клиентского сервиса. На обновленном сайте компании действует услуга «Личный кабинет». В нем удобно передать показания счетчика, оплатить электроэнергию, проанализировать историю начислений и оплат, посмотреть квитанцию за любой период.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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