В Челябинске железнодорожный локомотив создал огромную пробку на напряженной автомагистрали

Копейское шоссе в Челябинске встало в пробке. Виноват вышедший из строя локомотив.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Движение по Копейскому шоссе остановилось в обе стороны. Дорога была блокирована около часа, но после 16 часов локомотив с переезда убрали, и дивжение автотранспорта остановилось.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 31.03.17
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