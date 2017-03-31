В Челябинске железнодорожный локомотив создал огромную пробку на напряженной автомагистрали

Публикации за 31.03.17

Копейское шоссе в Челябинске встало в пробке. Виноват вышедший из строя локомотив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Движение по Копейскому шоссе остановилось в обе стороны. Дорога была блокирована около часа, но после 16 часов локомотив с переезда убрали, и дивжение автотранспорта остановилось.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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