Не скифы – психи мы: о некоторых особенностях русской души / Психонеделическая колонка Веры Владимировой

Публикации за 01.04.17

В очередной день дурачка и очередной же день рождения несравненного Николая Васильевича (Гоголя – для тех, кто не в теме) да еще на фоне сумасшедшего некалендарного обострения зимы, я сделала открытие по поводу пресловутой загадочности и неповторимости русской души. И попробуйте только не согласиться с моей проницательностью! Задушу логикой аргументов.

Слушайте. Вся эта вызывающая у нас непомерную гордость национальная самобытность – суть придурковатость. Не скифы – психи мы. И это, как говорил персонаж одной умной горинской пьесы, «больше чем факт, так это и есть на самом деле».

Провинциальный обыватель 1917-го вызвал бы карету скорой помощи с бригадой дурдомовских санитаров, если бы увидел возрастных дядек, разгуливающих в жару по центру города с голыми ляжками да в пестрых труселях, или барышень с градиентно окрашенными малиново-зеленовыми волосами, явившихся в присутственное место полуголыми и с кольцом в носу и в губе.

Если вас утешит, с ума сошли не только мы, но и социальные нормы, устаканившие и даже облагородившие то, что еще недавно полагалось противоестественным. И не только в нашей полувечной мерзлоте, а по всем широтам. Но все же россиян психическое нездоровье беспокоит особенно.

Как минимум, все мы тревожны: расшатанные бедностью нервы на фоне тотально- фатальной неустроенности толкают нас на перманентные извращенные бесчинства. Сами прикиньте: будет ли сквернословить чех, споткнувшись о торчащий из асфальта металлический штырь или камень на тропинке в городском парке? Отдолбасит ли француз о капот авто даму- виновницу несуразного ДТП, пусть даже и на самой оживленной улице большого города в час пик? Отлупит ли с диким ором финн любимую спутницу жизни, если она купит себе незапланированные боты или сковородку в дом? Будет ли англичанин мстить толкнувшему его в метро? Немка душить плачущего сыночка? Китаянка рубить неверному мужу голову топором? Наше безумие, конечно, не всегда принимает крайние формы, но уж если принимает, то в результате – самосожжение на главной городской площади, самораспятие через гениталии, закатывание банок с человеческой тушенкой…

В немалом это способствуют отечественные реалии. Ей богу, едва ли не каждый из нас может вслед за Буниным написать свои, аутентичные и по разным поводам «Окаянные дни», порождающие окаянные думы и дурные акты. Трудно не вздрагивать по ночам, ежедневно погружаясь в метро в час пик. Невозможно не тронуться умом, принимая в ноябре холодный душ, а в июле – горячий. Сложновато оставаться психически устойчивым, пытаясь прожить все семьёй на 300 евро в месяц при ценах выше европейских, не говоря уж об американских. Еще бОльшая нужда индийцев, жителей Буркина Фасо, необустроенность чукчей как-то не успокаивает. Как и пример сугубо личных бабушек, живших без холодильников, электроплиты и автоматической стиральной машины. Заметьте, бабушки, мывшие себя и детей раз в неделю в тазике, работавшие по 8 часов в день, готовившие комплексный обед на примусе, матом не ругались, вест свет не кляли, а главное – сохраняли твердость духа и редкое здравомыслие. Не просто сохраняли – еще и в других поддерживали, ободряли, а дедушек порой и вдохновляли!

Хотя не все и не всегда, конечно. Ибо у нас в традиции и коллективное безумие (вспомним незабвенный 1917-й – вот прямо с февраля по октябрь). И общественная паранойя (вспомним написанные 5 млн. доносов во второй половине 1930-х, не говоря уж о массовом копании каналов и поворачивании рек вспять, вспахивании целины и перманентном выращивании «царицы полей»). Тогда это массовое помешательство хотя бы «строить и жить» помогало. Приближало голубую мечту – коммунизм.

Теперешние мечты и идеи поплоще, но завиральных и маргинальных тоже хватает. А множество подобных идей вызывает шизофрению.

Ибо кто-то возрождает милитаристский дух, не так давно загнанный в либеральную бутылку Чубайсом.

Другой тщится догнать и перегнать мир в технологической области, испытывая острый дефицит в грамотных инженерах и непьющих фрезеровщиках.

Третий финансирует программу вечной молодости в стране, где коронарное стентирование до сих пор не стало амбулаторной процедурой.

Четвертый всего-то захотел: реставрировать монархию…

Психопатические политики различных партий (но одной общей госдумовской палаты), что на дух не выносят друг друга, объединяются в завистливой ненависти к Америке и вообще ко всем сытым и спокойным странам. Ведь именно чужие, так сказать, инародные сытость и покой веками вставляют палки в колеса российскому благополучию. В маниакальном, местами коллективном, изредка – индивидуальном бреду этим деятелям повсюду мерещатся враги и потенциальные оккупанты, жаждущие всю нашу неисчислимую территорию, несметные богатства захватить, русский народ уморить или по миру пустить, государство раздробить, короче, все отобрать и поделить…

При этом и поведение-то у политически активных соотечественников иначе как девиантным не назовешь. Ибо радикалы пугливы, демократы намертво крепят скрепы, консерваторы каждый сезон консервируют разные «исконные ценности»… Разницу в их убеждениях не улавливают даже они сами. Электорат и после сакральных «пол-литра» в их универсальности разобраться не в силах.

Из-за этой психической разбалансировки чувствуем мы себя особенно особенными – до мозговых судорог. И в этой неповторимой болезненности всем нам жутко неуютно. Рецепт один – полечиться. Но чем? Шоковую терапию мы уже проходили – никакой пользы. Галоперидол – прямой путь из хомо сапиенс в овощи. По мне, так нужен самопсихоанализ. Для точного диагноза – чего и почему страждут наши ум, сознание, нервы и психика, то есть вся целиком и полностью душа. А потом – по Булгакову, будем лечить душу покоем. То есть буквально разберемся, из-за чего собственно нервы рвем: жизни близких что-то угрожает? Болезнь неизлечимая настигла? Вечная жизнь обломилась? Или всего-то: начальник – блатной дурак, на лабутены не хватает, тарифы на ЖКХ выросли? Бабка в трамвае косо посмотрела? В Ниццу опять не едем в отпуск?

Да наплевать – на начальников, безобидных старушек с астигматизмом, наполовину пустые кошельки (наполовину-то они полны!), карьерную стагнацию…

Ну, на Кавказ отправляйтесь вместо Лазурного берега – там тоже красота, есть что посозерцать для врачевания измученной жизненными миазмами души.

Доброты в окружающих не хватает? Ну так сами сделайте им что- нибудь «плезирное» – угостите пирожным, уступите место в маршрутке, подарите платочек с весенней акварелькой… Так не только чужую – свою душу добром подлечите. Потихоньку – помаленьку, главное – регулярно такие флюиды в мир запускать. О непрерывности, как первейшем условии вселенского блага, еще старик Исаак писал (Ньютон – для тех, кто не в теме).

Старые пословицы не зря так долго живут: если Бог хочет наказать, то лишает разума. И вот мы наказаны за всеядность, неряшливость, бездумность, хамоватость и наглость, за лень, за уныние, наконец. Такие дети понедельник. Страна дураков. Нищие посреди богатств. Убогие в окружении красот Вселенной.

Что ж, коллективно шизели, в массовом порядке будем исправляться! Кто за? Вон Николай Васильевич (крупный, к слову, эксперт по загадочной русской душе и на всю голову псих ненормальный) на портрете подмигнул: ну- ну, дескать, дерзайте, милые, пока души ваши не стали окончательно мертвыми…

Челябинск, Вера Владимирова

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