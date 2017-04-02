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Челябинск

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Публикации за 02.04.17

В Коркино на улице нашли труп ребенка

В Коркино на улице нашли труп ребенка

В Коркино нашли мертвой 12 –летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело обнаружили во дворах на улице Карла Маркса сегодня утром. По некоторым данным, девочка приехала с семьей из поселка Роза, ее часто видели просящей милостыню.

По данным следователей, при визуальном осмотре следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено, тем не менее, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.04.17

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