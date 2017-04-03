Южноуральцев склоняют взять кредит под видом диспансеризации

Публикации за 03.04.17

Частные медицинские центры стали более активно приглашать жителей Челябинской области на «бесплатную диспансеризацию по полисам обязательного медицинского страхования». На самом деле мошенники таким образом предлагают жертвам подписать кредитные договоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Территориального фонда Обязательного медицинского страхования по Челябинской области, за несколько минувших недель общее число обращений в региональный территориальный фонд ОМС с жалобами на действия частных медицинских центров увеличилось в разы. Негосударственные учреждения склоняют доверчивых граждан к подписанию кредитных договоров под предлогом бесплатного обследования. Подписывая такой документ, клиенты соглашаются на медицинские услуги с достаточно высокими процентными ставками. Бесплатная диспансеризация доступна гражданам исключительно в государственных медицинских учреждениях, напоминают представители ТФОМС.

Челябинск, Олег Кирьянов

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