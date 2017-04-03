На трассе М5 водителя после аварии сбил грузовик

Публикации за 03.04.17

В Челябинской области разыскивают водителя грузового автомобиля, совершившего наезд на мужчину на автомобильной трассе М5. Погибший в момент наезда находился на дороге возле своей иномарки, попавшей в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел 30 марта в районе 1831 км трассы Москва-Челябинск. По данным ведомства, 32-летний водитель легковой автомашины Volkswagen уснул за рулем, потерял управление транспортным средством и врезался в отбойник. После этой аварии мужчина вместе со своей дочерью вызвал эвакуатор и находился рядом со своим авто. Двигавшийся в том же направлении грузовой автомобиль GAZon совершил наезд на него и скрылся с места арии. От полученных травм пострадавший погиб еще до приезда бригады медиков.

Сотрудники полиции просят всех, кому могут быть известны какие-либо сведения, касающиеся данного инцидента, сообщить в ближайшее отделение. Отмечается, что наезд на погибшего совершил автомобиль с сине-белым фургоном и кабиной белого цвета.

Челябинск, Олег Кирьянов

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