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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

В центре Челябинска столкнулись автобус и троллейбус
Фото группы «Подслушано Челябинский транспорт» (ВК)

В центре Челябинска столкнулись автобус и троллейбус

В Челябинске столкнулись автобус и троллейбус .

Как предает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 17 часов на улице Труда возле Многофункционального центра. Троллейбус отъезжал от остановки, когда его «догнал» автобус. По предварительным данным никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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