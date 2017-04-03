В центре Челябинска столкнулись автобус и троллейбус

Публикации за 03.04.17

В Челябинске столкнулись автобус и троллейбус .

Как предает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 17 часов на улице Труда возле Многофункционального центра. Троллейбус отъезжал от остановки, когда его «догнал» автобус. По предварительным данным никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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