На Южном Урале торгуют детализацией телефонных звонков

Публикации за 04.04.17

Прокурор Миасса утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней сотрудницы телефонной компании, торговавшей детализацией телефонных звонков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре минувшего года подозреваемая за денежное вознаграждение передала третьим лицам детализацию телефонных звонков одного из абонентов телефонной компании, проживающего в Волгоградской области, не имея на то согласия с его стороны.

Теперь предприимчивая жительница Миасса может угодить за решетку на срок до четырех лет, отмечает «Миасский рабочий».

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 04.04.17

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