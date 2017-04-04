Бдительные копейчане поставили на уши все спецслужбы

В Копейске бдительные граждане устроили переполох.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прохожие заметили лежащий у одной из колонн здания Дома культуры имени Кирова без присмотра портфель и вызвал полицию. Сотрудники экстренных служб обследовали подозрительную кладь.
«Вызов поступил сегодня, 4 апреля, сотрудники полиции оперативно выехали на место для обследования подозрительного предмета. Никаких взрывчатых или прочих опасных веществ внутри обнаружено не было», – сообщают в МВД по региону.
Стоит отметить, что после вчерашнего теракта в метро Петербурга правоохранители во всех регионах страны были переведены на работу в режиме повышенной готовности.
Копейск, Олег Кирьянов
Копейск. Другие новости 04.04.17
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