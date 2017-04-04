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Публикации за 04.04.17

Бдительные копейчане поставили на уши все спецслужбы

Бдительные копейчане поставили на уши все спецслужбы

В Копейске бдительные граждане устроили переполох.

Как передает корреспондент РИА , прохожие заметили лежащий у одной из колонн здания Дома культуры имени Кирова без присмотра портфель и вызвал полицию. Сотрудники экстренных служб обследовали подозрительную кладь.

«Вызов поступил сегодня, 4 апреля, сотрудники полиции оперативно выехали на место для обследования подозрительного предмета. Никаких взрывчатых или прочих опасных веществ внутри обнаружено не было», – сообщают в МВД по региону.

Стоит отметить, что после вчерашнего теракта в метро Петербурга правоохранители во всех регионах страны были переведены на работу в режиме повышенной готовности.

Копейск, Олег Кирьянов

Копейск. Другие новости 04.04.17

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