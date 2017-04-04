В Кыштыме старушка отдала четверть миллиона, чтобы спасти мошенника

Публикации за 04.04.17

88-летняя жительница Кыштыма «спасла жизнь» мошенникам, заплатив за это четверть миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ управления МВД по региону, женщина шла в банк, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Возле местного рынка неизвестный парень подошел к ней и попросил помочь. Молодой человек рассказал доверчивой старушке, что его друг попал в больницу с тяжелой болезнью и нужны деньги, чтобы подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Парень сообщил, что не является жителем России, и попросил старушку явиться с паспортом в банк, чтобы деньги для его друга можно было перевести на ее имя. Женщина согласилась помочь, но, поскольку паспорта с собой не оказалось, они со злоумышленником отправились к ней домой.

В квартире пенсионерки парень поинтересовался, есть ли у нее деньги, старушка протянула ему паспорт с 50 тысячами рублями внутри, однако молодой человек попросил занять ему 250 000 (именно столько сбережений было у пенсионерки в наличии) и пообещал, что завтра же вернет всю сумму. Получив желаемое, злоумышленник покинул квартиру, а пенсионерка на маршрутке добралась до больницы, однако так и не нашла автомобиля своего нового знакомого. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и решила обратиться в полицию

Кыштым, Олег Кирьянов

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