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Публикации за 04.04.17

Сбежавший из приюта в Троицке подросток вернулся после звонка директора

Сбежавший из приюта в Троицке подросток вернулся после звонка директора

Директор троицкого приюта уговорил сбежавшего из него подростка вернуться.

Напомним, с вечера 1 апреля сотрудники полиции Троицка пытались отыскать двух подростков, сбежавших из местного «Центра помощи детям». Наконец, их удалось вернуть в приют.

Один из сбежавших подростков все же ответил на звонок от директора «Центра помощи детям» и согласился самостоятельно прийти в отделение полиции, сообщает «Первый областной». Он рассказал полицейским, что в течение нескольких дней жил у знакомых, никаких противоправных действий в его отношении никто не совершал.

«Новый День – Челябинск» , и

Сегодня днем стражи порядка нашли второго беглеца на автомобильной дороге, ведущей к выезду из Троицка.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 04.04.17

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