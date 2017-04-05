Глава челябинского филиала РТРС стал фигурантом уголовного дела

Публикации за 05.04.17

Директор челябинского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети» подозревается в получении взятки.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Андрея Медведева возбуждено по итогам доследственной проверки, проведенной оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Челябинска.

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По некоторым данным, руководитель подразделения стратегического российского предприятия получил 2,8 миллиона рублей от коммерческой организации за помощь в привлечении компании к реализации в регионе федеральной программы развития теле- и радиовещания до 2018 года.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Челябинск, Юлия Димова

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