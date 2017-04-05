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Публикации за 05.04.17

Жителя Миасса оштрафовали за жадность

Жителя Миасса оштрафовали за жадность

Жителю Миасса придется заплатить за свою жадность.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, в марте текущего года мужчина отправился на рыбалку на озеро Иремель, где выловил 13 рыб с помощью жерлицы – снасти для ловли щуки и прочих водных «хищников». Однако Иремель входит в перечень объектов рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского бассейна, и ловить более 10 экземпляров на одного человека здесь запрещено.

Во время судебных разбирательств рыбак признал вину и выразил раскаяние. При назначении наказания судом также учтен характер допущенного правонарушения, личностные характеристики мужчины, его семейное и имущественное положение, отсутствие отягчающих обстоятельств. Поскольку нарушитель не использовал запрещенные орудия ловли, судья решил не выносить постановление о конфискации его снастей, а ограничился лишь административным штрафом в размере 2 тысяч рублей.

Миасс, Олег Кирьянов

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