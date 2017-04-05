Житель Челябинска сорвался с пятого этажа, пытаясь пройтись по балконам (ВИДЕО)

Житель Челябинска решил перебраться с одного этажа жилого пятиэтажного здания на другой через балкон.
Этот трюк закончился для мужчины серьезными травмами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», неудачную попытку сняли на камеру жильцы соседнего дома. Инцидент имел место в минувший вторник в северо-западной части города. Упав с высоты, мужчина выжил, но получил множественные травмы различной степени тяжести. Его экстренно доставили в реанимацию Больницы скорой помощи.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 05.04.17
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