Житель Челябинска сорвался с пятого этажа, пытаясь пройтись по балконам (ВИДЕО)

Публикации за 05.04.17

Житель Челябинска решил перебраться с одного этажа жилого пятиэтажного здания на другой через балкон.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ReTaOFSVZ5I&rel=0">Video</a> Этот трюк закончился для мужчины серьезными травмами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неудачную попытку сняли на камеру жильцы соседнего дома. Инцидент имел место в минувший вторник в северо-западной части города. Упав с высоты, мужчина выжил, но получил множественные травмы различной степени тяжести. Его экстренно доставили в реанимацию Больницы скорой помощи.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 05.04.17

Не там свернула: в Миассе спасателям пришлось освобождать врача из захлопнувшегося тамбура. / Жителя Миасса оштрафовали за жадность. / На трассе М5 «Урал» легковушку впечатало в КамАЗ, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»