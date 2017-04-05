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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

Житель Челябинска сорвался с пятого этажа, пытаясь пройтись по балконам (ВИДЕО)

Житель Челябинска сорвался с пятого этажа, пытаясь пройтись по балконам (ВИДЕО)

Житель Челябинска решил перебраться с одного этажа жилого пятиэтажного здания на другой через балкон.

Этот трюк закончился для мужчины серьезными травмами.

Как передает корреспондент РИА , неудачную попытку сняли на камеру жильцы соседнего дома. Инцидент имел место в минувший вторник в северо-западной части города. Упав с высоты, мужчина выжил, но получил множественные травмы различной степени тяжести. Его экстренно доставили в реанимацию Больницы скорой помощи.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 05.04.17

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