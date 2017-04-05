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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

Старинный особняк в Челябинске могут снести ради парковки

Старинный особняк в Челябинске могут снести ради парковки

В центре Челябинске ради парковки могут снести старинный особняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о здании №133-а по улице Карла Маркса. Дом был построен в 80-х годах XVIII века.

Деревянная часть особняка обветшала, сам дом давно заброшен. «О планах по сносу дома нам сообщил краевед Юрий Латышев, который увидел у дома рабочих. Они-то и рассказали, что дом идет под снос. В итоге было написано заявления в государственный комитет по охране объектов культурно наследия и снос здания удалось приостановить. Теперь устанавливаются нюансы с его юридическим статусом, а тем, кто планировал снести здание, придется выплатить административный штраф», – цитирует «Комсомольская правда» активиста «Гражданского патруля» Семена Воронина.

Отметим, что в Челябинске катастрофически не хватает парковок – ради них «под нож» пускают все: и зеленые насаждения, столь необходимые в загазованном промышленном мегаполисе, и исторические здания.

Челябинск, Олег Кирьянов

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