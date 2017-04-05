Жестокие нравы тихой провинции: на Южном Урале школьницу едва не убили из-за мальчика

Публикации за 05.04.17

В Челябинской области продолжается следствие по факту жестокого избиения школьницы. В заведении, где учатся все участники происшествия, считают, что ничего особо страшного не случилось.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел еще в середине марта: в одном из поселков Копейска старшеклассницы избили 12-летнюю девочку. Оказалось – из-за мальчика. История постепенно обрастает новыми подробностями.

Сейчас сотрудники полиции в Челябинской области все еще разбираются в обстоятельствах этого жестокого избиения. Однако родители пострадавшей школьницы опасаются, что нападавшие могут избежать наказания.

По словам самой девочки, трое учениц 8-го класса избивали ее с особой жестокостью, заставляя стоять на коленях и плюя при этом в лицо. Мальчики не стали вмешиваться происходящее, а просто снимали все на камеру телефона. После нескольких сильных ударов по голове девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, услышала, что нападавшие хотят сбросить ее с моста, высота которого более десяти метров, а внизу – оживленная дорога. Испугавшись еще больше, девочка начала кричать, это привлекло внимание прохожих, хулиганки разбежались.

Одна из них впоследствии рассказала, что с девочкой так жестокого обошлись якобы потому, что она рассказывала неправду о своих отношениях с мальчиком – тот заявил старшеклассницам, что никаких отношений нет.

Отец пострадавшей школьницы сообщил журналистам РенТВ, что сразу после этого инцидента социальный педагог потребовала удалить видео с избиениями. Однако учитель все отрицает, намекая на то, что девочка и сама не отличалась хорошим поведением, а вот с избившими ее старшеклассниками уже провели воспитательную беседу. Родители же не перестают возмущаться: избитой дочери даже не вызвали медиков. «Скорую она вызывать не просила, да и общалась нормально», – парировали представители школы. Примечательно, что медики, к которым обратились родители, сразу же приняли решение о госпитализации, причем, в больнице девочка провела целых две недели – у нее диагностированы многочисленные ссадины, гематомы, тупая травма живота и ЧМТ.

Судьбу избивших ученицу старшеклассниц будет решать комиссия по делам несовершеннолетних: девочки уже поставлены на учет в полицию, а вот снимавшие происходящее мальчики остались вообще безнаказанными. Как считает отец пострадавшей, дело просто замяли.

Мужчина намерен добиваться для обидчиков дочери реального наказания.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 05.04.17

Южноуральские дальнобойщики: Нас выдавливают с дороги, отжимают бизнес, а чиновники игнорируют. / На Южном Урале появится институт общественных жилищных инспекторов. Желающие уже есть. / На Южном Урале упразднили четыре междугородних автобусных маршрута. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»