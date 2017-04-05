Самые крутые слухи недели: комплекс Наполеона

Публикации за 05.04.17

Очередная серия спецпроекта «Самые крутые слухи недели» посвящена планам на будущее и вариантам проявления эффекта Даннинга – Крюгера

Из зэков в мусора

Болтают, что «смотрящим» по новому полигону твердых бытовых отходов (что начнут строить в Магнитогорске уже осенью) со стороны команды действующего губернатора станет его земляк Роман Панов – бывший муниципальный, региональный, федеральный чиновник, ныне заключенный, который вот- вот выйдет на свободу.

И дело не только в том, что работает принцип всех провинциалов: «пусть плохонький, но свой». А в том, что семейные бизнес-структуры семьи сидельца во многом поспособствовали тому, чтобы этот проект вообще появился и дошел до стадии практической реализации.

Размечтались

Говорят, несколько недавних назначений ОНФовцев на приличные должности регионального значения (вплоть до губернаторских) окрылили двух челябинских активистов этого фронта. Якобы, один из них, которого большинство челябинцев узнало лет цать назад под претенциозным псевдонимом «Холмс», претендует даже на должность челябинского градоначальника. И отельные довольно осведомленные источники даже полагают, что это вполне себе возможное развитие событий: мол, из столицы мигнут важным лицам на Цвиллинга-27, так они не только телевика – дворника-«фронтовика» на город поставят.

Месть – это холодное блюдо

Говорят, часть продаваемых Михаилом Юревичем активов решил приобрести его давний конкурент Александр Берестов – бизнесмен, который никогда не был задирой, в отличие от того же Юревича. И потихонечку ладил со всеми – властями, коллегами, федералами (и в погонах в том числе). А часть, правда, через подставных лиц, – Андрей Косилов.

Приедет – не приедет: следственная ромашка

Вопрос, явится ли 10 апреля Юревич на допрос волнует многих – и недолюбливающие его элиты, и юристов. А тем временем родители экс-губернатора собираются на ПМЖ в Израиль.

Учитывая, что дети давно уже обитают в милой старой Англии, этот исход возрастных членов семьи сильно смахивает на тенденцию.

А судьи кто?

Местных филологических и лингвистических академиков сильно позабавило и слегка огорошило количество и – главное – «качество» «диктаторов» из чиновников и городских активистов, что будут диктовать (на разных городских площадках) желающим проверить свою грамотность тотальный диктант. Мол, неплохо бы сначала самих этих «педагогов» проверить на умение оперировать «жи-ши», раздражаются профессионалы. Из всех озвученных в прессе персон неприятия не вызвали только несколько практикующих филологов и литератор Константин Рубинский.

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Челябинск. Другие новости 05.04.17

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