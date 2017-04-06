И намордник не помог: в Троицке запретили выгуливать медведя

Публикации за 06.04.17

В центре Троицка выгуливают медведя. Горожане в шоке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос обсуждался даже в мэрии: хотя медведь гуляет в наморднике, он все равно пугает горожан – люди опасаются непредсказуемого поведения животного, а также его острых когтей.

Разбираться с косолапым поручено полиции: для начала с его хозяином проведут разъяснительную беседу.

Где можно гулять животному, в мэрии не пояснили.

Троицк, Олег Кирьянов

Троицк. Другие новости 06.04.17

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