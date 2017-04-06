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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Чиновник из Уйского района отделался штрафом за нарушение закона

Чиновник из Уйского района отделался штрафом за нарушение закона

Глава МУ «Уйский комплексный центр социального обслуживания населения», попавшийся на искусственном делении муниципальных контрактов на оборудование поручней-отбойников для инвалидов, отделался 30-тысячным штрафом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, было установлено, что МУ «Уйский КЦСОН» в нарушение закона заключило контракты на сумму в 20 и 99,9 тысяч рублей с единым предметом исполнения в виде поставки и монтажа заглушек и поручней-отбойников с ООО НПЦ «Равные возможности». Таким образом, сообщают в ведомстве, для выполнения одних и тех же работ по одному и тому же объекты было заключено два одинаковых контракта на сумму, превышающую 100 000 рублей, причем, без проведения соответствующей конкурсной процедуры.

Кроме того, КЦСОН, преднамеренно разделив контракты, заключил ряд договоров с предприятием «Уйскстроймеханизация» на обустройство входной группы для маломобильных групп граждан на общую сумму в 152 898 рублей. И снова не была проведена конкурсная процедура.

Постановлением прокурора Уйского района Челябинской области главе Муниципального учреждения за совершенное им правонарушение Управлением ФАС РФ по региону назначено наказание в виде штрафа в размере 30

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 06.04.17

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