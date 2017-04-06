Чиновник из Уйского района отделался штрафом за нарушение закона

Публикации за 06.04.17

Глава МУ «Уйский комплексный центр социального обслуживания населения», попавшийся на искусственном делении муниципальных контрактов на оборудование поручней-отбойников для инвалидов, отделался 30-тысячным штрафом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, было установлено, что МУ «Уйский КЦСОН» в нарушение закона заключило контракты на сумму в 20 и 99,9 тысяч рублей с единым предметом исполнения в виде поставки и монтажа заглушек и поручней-отбойников с ООО НПЦ «Равные возможности». Таким образом, сообщают в ведомстве, для выполнения одних и тех же работ по одному и тому же объекты было заключено два одинаковых контракта на сумму, превышающую 100 000 рублей, причем, без проведения соответствующей конкурсной процедуры.

Кроме того, КЦСОН, преднамеренно разделив контракты, заключил ряд договоров с предприятием «Уйскстроймеханизация» на обустройство входной группы для маломобильных групп граждан на общую сумму в 152 898 рублей. И снова не была проведена конкурсная процедура.

Постановлением прокурора Уйского района Челябинской области главе Муниципального учреждения за совершенное им правонарушение Управлением ФАС РФ по региону назначено наказание в виде штрафа в размере 30

Челябинск, Олег Кирьянов

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