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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

В Челябинске вырубили целую аллею здоровых кленов

В Челябинске вырубили целую аллею здоровых кленов

Жители Челябинска возмутились фактом вырубки восьми десятков совершенно здоровых кленов на территории сквера в Металлургическом районе города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 50-летние деревья были вырублены на перекрестке ул. Дегтярева и Хмельницкого, теперь в этом месте о когда-то растущих деревьях напоминают лишь оставшиеся от них пни. Причем, в администрации района заявили, что вырубка деревьев была осуществлена из-за их аварийного состояния в целях благоустройства территории. Вот только экспертиза, которую провели представители Рослезозащиты, свидетельствует о том, что клены были совершенно здоровыми.

Примечательно, что высадка спиленных полувековых деревьев в свое время велась с участием почетных граждан района. Стоит ли при этом говорить о том, какой ущерб был нанесен такими действиями городской экологии.

Стоит отметить, что жители Челябинска уже не в первый раз замечают исчезновение деревьев в самых разных районах города. Так, в районе ул. Захаренко пропало около полусотни насаждений, не менее противоречивая вырубка деревьев также велась на ул. Солнечной и возле памятника Курчатову, отмечает «Телефакт».

Челябинск, Олег Кирьянов

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