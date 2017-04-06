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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Житель Челябинска сломал гинекологу ребро за отказ делать аборт

Житель Челябинска сломал гинекологу ребро за отказ делать аборт

В Челябинске осужден мужчина, совершивший нападение на медика местной гинекологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Ленинского района, история произошла в августе 2015 года. Женщина пришла на прием и попросила направить ее на аборт, врач отказала – срок беременности уже не позволял сделать данную операцию. Женщина пожаловалась мужу. Тот заявился в медицинское учреждение, зашел в кабинет врача и, ругаясь матом, начал высказывать претензии о предвзятом отношении к его супруге. Медработник попыталась позвонить кому-то. По словам мужчины, он не сдержался и нанес ей не менее трех ударов кулаком в область грудной клетки. Точное количество нанесенных ударов он не помнит, но не исключает, что мог нанести больше ударов. На самом деле мужчина нанес 62-летней заведующей женской консультации один удар в область грудной клетки слева, один удар по левому плечу, один удар по левой руке и три удара по спине в область ребер слева. Одно из ребер под его напором сломалось.

Женщину госпитализировали, а дебошир ударился в бега. Нашли его только через 1,5 года. Задержанный оказался слесарем одной из компаний Челябинска. Свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 280 часов.

Челябинск, Олег Кирьянов

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