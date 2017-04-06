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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Убийца опасается убийства: в Челябинске пытаются разобраться в обнальной схеме

Убийца опасается убийства: в Челябинске пытаются разобраться в обнальной схеме

Житель Курганской области, застреливший в январе в Челябинске партнера по бизнесу и сбежавший в Сочи, категорически отказывается давать показания.

Как уже сообщал «Новый День», 16 января в одном из дворов на улице Молодогвардейцев обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. Через 1,5 месяца в полицию Сочи явился житель Шадринска и сообщил, что это он совершил данное убийство.

Как оказалось, мужчины совместно «проворачивали» обнальные схемы: челябинец оформил на шадринца фирму, через которую ежедневно обналичивали порядка 200 тысяч рублей, отдавая «партнеру» лишь 0,5% от этой суммы, а в январе и вовсе потребовал 1 миллион рублей (так утверждает задержанный), обещая заявить в полицию, если не получит указанную сумму. На тот момент, у фирмы, которая была оформлена на имя шадринца, имелись серьезные проблемы с налогами. Переговоры в день убийства партнеры велим в автомобиле. Шадринец, сидевший на заднем сидении, знал, что под водительским креслом храниться боевой пистолет: он достал оружие и выстрелил 2 раза в спину «обидчику», а когда тот выскочил из машины , спустил курок еще 2 раза.

Выяснив подробности убийства, следователи попытались разобраться в нюансах обнальных схем, тут-то задержанный и отказался давать показания и называть имена тех, кто еще был связан с жертвой. Он утверждает, что опасается расправы со стороны подельников, отм6ечает «31tv».

Челябинск, Олег Кирьянов

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