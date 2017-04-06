Уральский филиал «МегаФон Ритейл» возглавил Алексей Быков

Публикации за 06.04.17

Директором Уральского филиала компании «МегаФон Ритейл» стал Алексей Быков.

Ранее г-н Быков руководил развитием бизнеса на массовом рынке в Свердловском отделении оператора.

Сегодня на Урале открыто более 250 фирменных салонов «МегаФон», которые ежегодно посещают свыше 20 миллионов человек. На долю собственной розницы «МегаФона» приходится 35% всех подключений к оператору. Основная задача нового топ-менеджера – повысить уровень сервиса и качество обслуживания клиентов, а также обеспечить рост эффективности работы филиала.

«Для меня важный шаг и большая ответственность – возглавить розничное направление «МегаФона» на Урале. Одновременно с развитием сети и повышением скорости мобильного интернета мы работаем над тем, чтобы наши абоненты были довольны не только качеством услуг, но и уровнем обслуживания в салонах. Моя задача – чтобы уральцы, однажды выбрав SIM-карту «МегаФона», пользовались услугами в нашей сети на протяжении многих лет, а заходя в салоны связи, всегда получали профессиональную и оперативную консультацию и были довольны представленным на витрине ассортиментом», – прокомментировал свое назначение Алексей Быков.

Алексей Быков сменил на данной должности Егора Заречнева, принявшего решение продолжить свою карьеру в другой отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.17

Ученые: экологическую ситуацию в Челябинске вообще никто не контролирует. / Не забудьте предупредить кондуктора: в Челябинске представили Единый транспортный билет. / В Челябинске участника антикоррупционного митинга оштрафовали на 10 тысяч рублей. Дело организатора вернули в полицию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»