В Магнитогорске запустили сеть 4G

Публикации за 07.04.17

«МегаФон» запускает в Магнитке сеть 4G.

У магнитогорцев появилась возможность мгновенно загружать интернет-страницы, смотреть видео без задержек, играть в онлайн-игры можно на скорости до 75 мегабит в секунду.

Скорость в 4G в 7-10 раз выше значений сети 3G, и в 100 раз быстрее, чем интернет-доступ в 2G. Теперь абонентам «МегаФона» понадобится значительно меньше времени на скачивание больших объемов информации. Например, загрузить все серии «Игры Престолов» на мобильное устройство теперь можно за 3 часа, для сравнения – в сети третьего поколения это заняло бы более 15 часов. А любители снимков в интернете на новых скоростях могут всего за 1 минуту выложить в социальные сети около 200 фото.

«Мы обеспечили надежный и быстрый 4G-интернет во всех районах Магнитогорска. Для сети четвертого поколения мы использовали частоту 1800 МГц, что дает хорошие скорости не только на улице, но и внутри помещений. Поэтому обладатели зеленых SIM-карт могут с комфортом загружать тяжелые файлы, смотреть видео онлайн в высоком разрешении с экрана смартфона, находясь в любом месте. Магнитогорцы уже оценили новую скорость 4G и стали скачивать из интернета на 35% больше информации», – рассказал директор Челябинского отделения компании «МегаФон» Игорь Остатюк.

Оператор впервые продемонстрировал преимущества новой сети в формате виртуальной реальности. С помощью VR-очков участники мероприятия погрузились в мир, где будущее предстало в живых красках и объемах, а зрители могли почувствовать себя микрочастицами 4G и разогнаться до высоких скоростей.

Важно, что стоимость передачи данных в 3G и 4G одинакова. Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования и SIM-карты, поддерживающих данную технологию. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

Сегодня на рынке представлено несколько сотен девайсов с поддержкой 4G на любой вкус и кошелек. Выбрать подходящее мобильное устройство можно в салонах оператора. Помимо Магнитогорска 4G от «МегаФона» в регионе также запущено в Челябинске, Снежинске, Копейске, Озерске, Коркино, Долгодеревенское, Миасское, Кременкуле, Миассе и Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.17

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