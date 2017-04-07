В Челябинске обнаружили фальшивый алкоголь на 16 млн рублей

Публикации за 07.04.17

Масштабное хранилище контрафактного спиртного выявили сотрудники Линейного управления МВД на транспорте в Челябинске. Обнаружено два склада с незаконной продукцией, в которых хранилось 105 тысяч бутылок поддельной водки и более 2 тысяч литров этилового спирта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, на бутылки были наклеены оддельные акцизные марки. Более того, как показала проведенная позднее экспертиза, часть контрафактного алкоголя может быть опасной для здоровья и жизни людей. Общая стоимость изъятой стражами порядка контрафактной продукции оценивается примерно в 16 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Олег Кирьянов

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