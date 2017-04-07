NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 07.04.17

В Челябинске обнаружили фальшивый алкоголь на 16 млн рублей

В Челябинске обнаружили фальшивый алкоголь на 16 млн рублей

Масштабное хранилище контрафактного спиртного выявили сотрудники Линейного управления МВД на транспорте в Челябинске. Обнаружено два склада с незаконной продукцией, в которых хранилось 105 тысяч бутылок поддельной водки и более 2 тысяч литров этилового спирта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, на бутылки были наклеены оддельные акцизные марки. Более того, как показала проведенная позднее экспертиза, часть контрафактного алкоголя может быть опасной для здоровья и жизни людей. Общая стоимость изъятой стражами порядка контрафактной продукции оценивается примерно в 16 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 07.04.17

Юный челябинец едва не утонул, спасая скрипку. / Челябинские власти разрешили строить на Успенском кладбище. / В Коркино Mersedes уничтожил два автомобиля и самоликвидировался.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter