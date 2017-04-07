В Челябинске ликвидировали нарколабораторию

Публикации за 07.04.17

В Металлургическом районе Челябинска обнаружили нарколабораторию.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, региону, синтетический наркотик мефедрон изготавливали в одной из квартир жилого дома №6 на ул. Пятницкого. При обыске у 38-летнего хозяина изъяли 13 граммов наркотического вещества, которое было изготовлено и хранилось с целью последующей продажи.

Возбуждено уголовное дело. Владелец нарколаборатории помещен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Олег Кирьянов

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