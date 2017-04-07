На въездах в Челябинск образовались огромные пробки

Публикации за 07.04.17

Усиленная работа правоохранительных органов после теракта в Петербурге привела к образованию огромных пробок на подъездах к Челябинску образовались довольно внушительные пробки в связи с усиленной работой правоохранительных органов после теракта в Петербурге. По словам очевидцев, стражи порядка тщательно досматривают въезжающие в город транспортные средства с металлодетекторами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, посты ДПС работают на всех въездах и выездах из Челябинска, причем, сотрудники ГИБДД дежурят вместе с коллегами из Росгвардии.

Все сотрудники полиции были переведены на усиленный режим работы. Ведется регулярная проверка посетителей и персонала всех городских ТРЦ. Что касается ключевых транспортных узлов, в том числе аэропорта, автовокзалов и железнодорожной станции – везде выставлены посты ДПС с пешими патрулями полиции. Кроме того, организованы мероприятия по досмотру автомобилей граждан и повышено количество наружных нарядов полиции в местах массового скопления людей, рассказали в ведомстве.

Челябинск, Олег Кирьянов

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