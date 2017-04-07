На ММК выберут «Женщину года»

Публикации за 07.04.17

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартует конкурс «Женщина года-17».

Организаторами конкурса выступают первичная профсоюзная организация Группы ОАО «ММК» ГМПР и Дворец культуры металлургов Орджоникидзе. Принять участие в нем могут работницы, члены профсоюза ММК в возрасте от 30 лет, поработавшие в своей организации не менее пяти лет и имеющие хотя бы одного ребенка.

К целям мероприятия организаторы относят повышение общественного статуса женщины, развитие ее социального, творческого и профессионального потенциала; утверждение в обществе образа женщины сегодняшнего дня – активной, целеустремленной, профессионально состоявшейся; привлечение к культурно-массовым мероприятиям женщин и членов их семьей.

Программа конкурса предполагает несколько этапов: отборочный тур – презентация (25 апреля), творческий (9 июня), спортивный (26 августа) и кулинарный (8 сентября). Во время подготовки и проведения мероприятий конкурса c конкурсантками будут работать специалисты по направлениям, будут вестись репортажные фото и видеосъемки, пройдет фотосессия участниц. Выступления участниц конкурса будут оцениваться по бальной системе. Победительницей станет конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов по всем выступлениям. Финальное представление состоится 27 октября 2017 года. Для победительниц конкурса учреждены специальные денежные премии.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 07.04.17

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