Публикации за 07.04.17

Житель Челябинска поймал в маршрутке карманника и не давал ему сбежать до приезда полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» а ГУ МВД РФ по Челябинской области, инцидент произошел в маршрутке на остановке, расположенной в районе улицы Кашириных. Девушка заходила в салон, а в кармане крутки у нее лежал мобильный телефон стоимостью примерно 10 тысяч рублей. Вор немного подтолкнул жертву и гаджет оказался у него в руке. Однако на происходящее обратил внимание один пассажир, который схватил злоумышленника и удерживал до прибытия полиции, вызванной другими очевидцами. Позднее выяснилось, что задержанный является 35-летним ранее судимым жителем Челябинска. Теперь в отношении мужчины открыто уголовное производство, он может оказаться за решеткой на срок до пяти лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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