Заплати налоги и рули спокойно: у челябинца конфисковали пять автомобилей

Публикации за 07.04.17

Директор Челябинского шахтостроительного предприятия остался без пяти автомобилей – транспортные средства были арестованы по требованию следователей, завершивших разбирательство налогового преступлении на сумму в 63 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, следователи установили, что руководитель шахтостроительного предприятия в 2012-2013 годах предоставил налоговым органам ложную информацию о размерах НДС, что позволило уклониться от уплаты налогов на сумму в 63 млн рублей.

В результате мужчине пришлось возмещать ущерб, причиненный бюджету страны из собственного кармана – следователи ходатайствовали о наложении ареста на пять его личных автомобилей и все денежные средства. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд. Примечательно, что «Челябинское шахтостроительное предприятие» было признано банкротом еще в 2014 году.

Челябинск, Олег Кирьянов

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