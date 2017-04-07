От стыда или от боли? В Озерске покраснели елки

Публикации за 07.04.17

В Озерске на набережной Большой Наноги покраснели ели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деревья на берегу озера посадили около пятнадцати лет тому назад. Все это время деревья выглядели, как обычно, ничего странного с ними не происходило. Однако в последнее временем еловые иголки начали приобретать довольно странный красноватый цвет. Причем, какие-то из деревьев окрашиваются полностью, другие – лишь отчасти. Жители города подозревают, что это явление может быть вызвано ухудшением экологической обстановки.

Накануне с инспекцией на местной набережной побывали представители отдела охраны окружающей среды при администрации города, а также руководители лесничества. Установлено, что у 46 из почти полутора сотен елей, высаженных на бульваре Гайдара, свежие иголки на самом деле покраснели. Вот только причина этого явления вовсе не в ухудшении экологии, а в солнечных ожогах.

По словам экспертов, эти ели любят тень, а на солнце они просто подгорели. Большинству из них это никак не повредит: критические повреждения зафиксированы только на шести растениях, отмечает «Вся округа». Эти деревья взяты на особый контроль.

Озерск, Олег Кирьянов

Озерск. Другие новости 07.04.17

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