Интернет или голос: что преобладает в мобильном мире Овнов

Публикации за 07.04.17

Каждый одиннадцатый абонент «Мегафона» на Урале родился под знаком Овна. При этом большая часть – почти 260 тысяч – представители мужского пола. Именно они задают тренды в мобильной связи на апрель.

«Отличительная черта этих абонентов – повышенный интерес к высокоскоростному мобильному интернету. Лидеры-регионы, где Овны активно «качают» интернет-трафик на своих 4G смартфонах и планшетах – Удмуртия, Коми и Кировская область. Все вместе абоненты этих территорий ежемесячно загружают около 8 Гб интернета, а это больше, чем 2 000 песен в хорошем качестве», – рассказал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

Остальные тренды Мега-Овнов не менее интересные:

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.04.17

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