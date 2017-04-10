На челябинку, приковавшую себя к двери прокуратуры, завели уголовное дело

Публикации за 10.04.17

Жительница Челябинска, приковавшая себя наручниками к двери прокуратуры, сама стала фигуранткой уголовного дела. Даму, заявившую, что ее избили полицейские, обвиняют в нападении на стражей порядка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом прошлого года челябинка подралась в магазине с другой покупательницей. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что после нападения на пожилую женщину, дебоширка ударила еще двух покупательниц. Охранники пытались успокоить ее и задержали до прибытия наряда полиции, но женщина и в этом случае сопротивлялась и крушила прилавки. В итоге охране пришлось заковать ее в наручники, только после этого подоспели полицейские. Досталось и им: дамочка грязно ругалась и пиналась.

Сейчас женщина обвиняется в насилии по отношению к представителям власти, в скором времени ей могут назначить психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой, возможно, отправят обвиняемую на принудительное лечение.

Челябинск, Олег Кирьянов

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