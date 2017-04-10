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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

В Челябинске ведут розыск водителя маршрутки, из которой выпала школьница

В Челябинске ведут розыск водителя маршрутки, из которой выпала школьница

Сотрудники полиции в Челябинске разыскивают водителя маршрутки, из салона которой прямо на проезжую часть выпала 15-летняя девочка.

Отмечается, что в результате этого инцидента пострадавшая школьница получила травму головы, а водитель пассажирского транспорта с места происшествия скрылся.

ДТП произошло еще утром 23 марта, примерно в половине девятого утра, в районе улицы Братьев Кашириных. Во время закрытия автоматической двери в микроавтобусе у 15-летней пострадавшей в дверях застрял школьный рюкзак, сообщает «Телефакт». Водитель маршрутки открыл дверь, в результате чего ребенок выпал на обочину и получил травму. Маршрутчик с места происшествия сбежал.

Сотрудники ГИБДД города просят всех, кому что-то известно об этом происшествии, сообщить по телефону 256-30-02.

Челябинск, Олег Кирьянов

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