В Челябинске фура без тормозов протаранила четыре легковушки (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Челябинске на оживленной магистрали столкнулись пять автомобилей.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, массовая авария произошла сегодня около 14 часов на пересечении Свердловского проспекта с улицей Мастеровой. Большегруз Volvo, следуя в сторону ЧМЗ, не поделил дорогу с четырьмя легковушками. В результате происшествия машины получили повреждения, пострадавших нет.

По предварительным данным, на полном ходу у фуры отказали тормоза. Как отмечают очевидцы в соцсетях, в результате аварии на данном участке дороги образовалась многокилометровая пробка. По информации ГИБДД, в настоящий момент проезжую часть расчистили от заблокировавших движение автомобилей. Обстоятельства аварии уточняются.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.04.17

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