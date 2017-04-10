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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

Экс-замминистра культуры Челябинской области вынесли приговор

Экс-замминистра культуры Челябинской области вынесли приговор

Центральный районный суд огласил приговор бывшей замминистра культуры Челябинской области, обвиняемой в хищении бюджетных денег.

Как уже сообщал «Новый День», Яна Комиссарова была задержана 28 июня прошлого года по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновница похитила 1,5 миллиона рублей из бюджета, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы».

На следующий день следователи предъявили первому замминистра обвинение, после чего суд заключил Комиссарову под стражу. Однако спустя некоторое время она была освобождена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, вместе с замминистра культуры на скамье подсудимых оказался также ее бывший супруг Евгений Агеев. По данным правоохранителей, именно он выступил инициатором аферы с госконтрактами, а позднее путем перевода оплаты заказа на счет аффилированной с ним организации обналичил деньги.

В ходе следствия Комиссарова полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд назначил чиновнице наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ее бывший супруг, ранее приговоренный к 8 годам тюрьмы за вымогательство денег и мошенничество, в совокупности с новым наказанием получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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