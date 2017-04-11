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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

Челябинцев всполошитло сообщение об обстреле «Мерседеса» на северо-западе города
Фото из группы «Подслушано ЧМЗ», VK

Челябинцев всполошитло сообщение об обстреле «Мерседеса» на северо-западе города

Челябинцы сообщают об обстреле иномарки с пассажирами в салоне.

Как передает корреспондент агентства , об инциденте, произошедшем сегодня на северо-западе областного центра, рассказали в соцсетях. По данным автора сообщения, неизвестные стреляли в парней на черном «Мерседесе».

Один из комментаторов даже заявил, что знает, кто был в машине. «Говорят, один живой. Они спортсмены», – написал он в обсуждении. Впрочем, аккаунт, с которого отправлено сообщение, явно фейковый.

«Новый День – Челябинск» , и

Между тем, сообщение не на шутку встревожило жителей города. «Господи, куда катимся! Кругом коррупция, криминал! Возврат к 90-тым», – прокомментировала случившееся горожанка. «Ребята, которые в то время сели, уже выходят на свободу, а они кроме как убивать, ничего больше не умеют», – подтвердил опасения собеседницы еще один челябинец. Видимо, забыв, что с пресловутых девяностых прошло уже 20 лет, а тогда подобные сроки в судебной практике не фигурировали. «Судя по дыркам на стеклах – это травмат, не похоже на боевые патроны», – предположил другой участник обсуждения.

Впрочем, некоторые жители северо-запада Челябинска усомнились в том, что фото сделано в нашем городе. По данным пресс-службы городской полиции, заявлений о стрельбе в дежурную часть не поступало. «Опубликованное очевидцами фото очень похоже на фейк. Рекламный экран на заднем плане по непонятным причинам заретуширован. Вероятно тем, кто это опубликовал, просто нечем заняться», – отметили в ведомстве.

Челябинск, Юлия Димова

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