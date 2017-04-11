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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

В Миассе легковушка врезалась в троллейбус

В Миассе легковушка врезалась в троллейбус

В Миассе пенсионер на легковушке врезался в троллейбус.

Как передает корреспондент РИА , дорожная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около полудня на Тургоякском шоссе. 61-летний мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением, машина вылетела на «встречку», где столкнулась с троллейбусом, сообщает «Миасский Рабочий».

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчину с различными травмами доставили в больницу.

«Новый День – Челябинск» , и

Еще одна резонансная авария произошла сегодня утром на перекрестке возле торгово-развлекательного комплекса «Слон». По информации очевидцев, иномарка столкнулась с пожарным УАЗом. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, по факту аварий проводятся расследования.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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