В Кыштыме полицейские избили супружескую пару

Публикации за 12.04.17

Супруги из Кыштыма обвинили полицейских в рукоприкладстве.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», следственный отдел СКР по Кыштыму возбудил уголовное дело в отношении сотрудников местной полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Инцидент, послуживший поводом к расследованию, произошел 22 марта. Муж с женой возвращалась домой на такси от родственников. Возле горбольницы машину остановила патрульно-постовая служба. Стражи порядка, не надев головных уборов, не представившись и не предъявив удостоверений, попросили мужчину выйти из автомобиля для проверки личности. По словам полицейских, пассажир оказался похож на разыскиваемого преступника.

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Горожанин отказался пройти с полицейскими, в итоге завязалась перепалка. В ходе конфликта блюстители порядка скрутили мужчину и запихали его в УАЗ. Следом за ним в служебный автомобиль усадили и его супругу. «Командир отделения отдельного взвода ППС кыштымской полиции прыгнул на меня сверху, засунул мне пальцы в рот – и я почувствовала адскую боль, пошла кровь. Я начала кричать, просила, чтобы меня не трогали и дали сесть, но тот поставил на меня ноги. Так мы и доехали до полиции», – цитирует «Кыштымский рабочий» пострадавшую женщину. В полицейском участке супругов допросили, после чего женщину отпустили домой, а мужчину закрыли в камере для административно задержанных. Выйдя из отдела полиции, горожанка сняла побои и сообщила о случившемся в следственный отдел Кыштыма.

По итогам проверки в отношении полицейских возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Между тем, суд признал супругов виновными в неповиновении сотрудникам МВД: главу семейства наказали суточным арестом, его жену оштрафовали на 500 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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