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Публикации за 12.04.17

Следствие по делу обманутых дольщиков челябинского микрорайона «Академ Riverside» продлено на два месяца

Следствие по делу обманутых дольщиков челябинского микрорайона «Академ Riverside» продлено на два месяца

В Челябинске затягивается расследование дела о мошенничестве с квартирами дольщиков ООО «Гринфлайт».

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в связи с истечением срока следствия по уголовному делу, возбужденному в июле 2016 года, принято решение продлить его на два месяца – до 14 июня.

В настоящий момент следователи устанавливают места жительства всех участников долевого строительства микрорайона «Академ Riverside» для дальнейшего вызова на допрос и признания их в качестве потерпевших.

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Напомним, изначально уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту нарушений прав дольщиков «Гринфлайта» было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Затем обвинение в превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия, предъявили бывшему гендиректору фирмы, экс-заместителю главы Челябинска Сергею Мануйлову. Именно в период его руководства компания полностью приостановила возведение 27 многоэтажных жилых домов, более 4 тысяч дольщиков оказались под угрозой потерять вложенные средства и остаться без обещанных квартир.

По последним подсчетам, общий долг «Гринфлайта» перед дольщиками достигает 11 миллиардов рублей. Летом прошлого года гендиректором ООО «Гринфлайт» был назначен собственник треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Сергей Мануйлов стал его замом. Г-н Лакницкий не раз заявлял, что Мануйлов, оставленный под подпиской о невыезде, активно сотрудничает со следствием.

Челябинск, Юлия Димова

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